Тверские власти рассчитываю привлечь до 25 млрд руб. благодаря инфраструктурным кредитам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Тверская область рассчитывает привлечь до 25 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, которые направят на инфраструктуру технопарков, электрификацию железной дороги до Ржевской агломерации и строительство новых дорог. Об этом сообщил ТАСС в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Мы рассчитываем получить средства на развитие инфраструктурных проектов. Для этого в настоящий момент ведем переговоры с Минфином России, смотрим инвестплощадки. <…> Пока оцениваем [планируемую сумму привлеченных инфраструктурных кредитов] в районе 20-25 млрд рублей", - сообщил Руденя.

По его словам, эти средства планируется направить на электрификацию железной дороги до Ржевской агломерации, строительство транспортной Западной хорды, которая соединит трассы М-9, М-10, М-11 в Вышневолоцком городском округе, газификацию тверских технопарков, а также на новые автомобильные дороги.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал предоставление регионам принципиально нового инструмента развития в виде инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.