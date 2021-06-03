АСИ поможет развитию молодежной школы бизнес-омбудсмена Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) поможет реализации проекта молодежной школы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве. Соглашение об этом на полях Петербургского международного экономического форума подписали в четверг глава АСИ Светлана Чупшева и бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева.

"Стороны договорились вместе работать над реализацией и развитием проекта молодежной школы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве. Специалисты АСИ вместе с командой Минеевой будут согласовывать свои предложения по дальнейшему продвижению проекта, совместными усилиями обеспечат законные интересы молодежного предпринимательства", - рассказали ТАСС в пресс-службе АСИ.

Чупшева отметила, что сотрудничество с бизнес-омбудсменом Москвы позволит направить больше сил на развитие молодежного предпринимательства в столице. "Мы будем поддерживать начинающих бизнесменов, отбирать и продвигать самые эффективные и инновационные проекты и стартапы, и сделаем все, чтобы молодежи было максимально комфортно заниматься собственным делом", - сказала она.

Также стороны будут повышать социальную активность молодежного бизнеса и формировать позитивную общественную оценку предпринимательской деятельности. Кроме того, участники соглашения окажут информационную поддержку различным профильным мероприятиям и проектам.

"Наша школа отличается от других образовательных программ тем, что погружает молодежь в "ресурсную среду", в которой можно одновременно и учиться, и быть предпринимателем. Уже действует менторский совет, в который входят успешные предприниматели и отраслевые эксперты, готовые передавать опыт. Они выбрали лучшие проекты для продвижения, которые станут для резидентов первыми настоящими бизнес-проектами. Опыт и экспертиза специалистов АСИ помогут им достичь своих целей", - сказала Минеева.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.