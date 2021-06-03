ФНС создала технологию считывания чеков для получения социального вычета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала технологию для автоматизированного считывания чеков для получения социального налогового вычета. Об этом в четверг сообщил глава службы Даниил Егоров в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы сейчас разработали технологию, в случае, если она устроит Министерство финансов, правительство и, конечно, Думу, мы будем готовы перейти к тому, что эти чеки буду автоматически считываться системой", - сказал он.

Также Егоров добавил, что эта система будет считывать только те чеки, которые сам покупатель идентифицировал как свои. По словам главы ведомства, система призвана облегчить процесс сбора документов для получения социального налогового вычета при, например, покупке лекарств в разных аптеках.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.