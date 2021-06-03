США вводят пошлины на часть продукции украинской компании "Стальканат-Силур"

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США приняло решение ввести антидемпинговые пошлины на арматурные канаты, производимые украинской компанией "Стальканат-Силур". Об этом говорится в уведомлении ведомства, размещенном в четверг в федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"На основании положительного окончательного заключения Министерства торговли и [федеральной] Комиссии по международной торговле США Минторг издает постановление об установлении антидемпинговых пошлин на арматурные пряди из Индонезии, Испании, Италии, Малайзии, Туниса, Украины и ЮАР", - отмечается в документе.

Американские власти считают, что "Соединенным Штатам причинен материальный ущерб из-за ввоза" арматурных канатов из этих стран. Минторг приводит примерный размер пошлин, который будет позднее уточнен. Для продукции украинской компании пошлины могут составить 19,3%, а для канатов из Туниса - 30,5%, Испании - 14,75%, ЮАР - 155,1%.