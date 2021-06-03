Правительственная комиссия одобрила законопроект о гарантиях выплат присяжным

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, гарантирующую своевременные выплаты вознаграждения присяжным. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

"Законопроект направлен на создание правовой базы, регулирующей процедуру выплаты вознаграждения. Принятие предлагаемых изменений позволит повысить гарантии материального обеспечения присяжных заседателей при осуществлении правосудия по уголовным делам и упорядочить процедуру выплаты им компенсационного вознаграждения", - сказал Груздев.

Он отметил, что по закону вознаграждение присяжных составляет половину оклада судьи данного суда, начисляется пропорционально числу рабочих дней. "На практике же выявлены ситуации, когда гражданам, участвовавшим в процессе в качестве присяжных, приходилось длительное время ожидать выплаты вознаграждений. На такие факты в свое время указывала Счетная палата", - отметил председатель правления АЮР.

Два с половиной года назад прошла реформа института судов присяжных. Коллегии судов присяжных из шести человек были введены в районных судах. До этого суды присяжных действовали только в судах регионального уровня. В ходе реформы была расширена и юрисдикция судов присяжных.

"Традиционно в судах присяжных высок процент оправдательных приговоров: в 2019 году присяжные оправдали 24% подсудимых, в 2020 году - 27%. Примечательно, что, несмотря на сокращение количества рассмотренных дел, число оправданных в абсолютных цифрах увеличилось. В 2019 году присяжными были оправданы 242 человека. В 2020 году - 252 человека", - рассказал Груздев.

Он отметил, что в целом после проведенной реформы количество дел, рассматриваемых судами присяжных, выросло в два раза. По словам Груздева, заслуживает внимания идея, которая обсуждается в профессиональном сообществе, о том, чтобы к подсудности судов присяжных отнести все уголовные дела об особо тяжких преступлениях и о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.