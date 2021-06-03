МСП Чувашии усилит взаимодействие с "Опорой России" благодаря совместным мероприятиям

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Взаимодействие малого и среднего бизнеса в Чувашии с "Опорой России" будет усилено благодаря проведению совместных мероприятий. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации главы республики Олега Николаева по итогам его рабочей встречи с президентом "Опоры России" Александром Калининым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Малый и средний бизнес Чувашии вовлекут в большую экосистему "Опоры России". <…> Олег Николаев подчеркнул особую роль общественной организации как коммуникатора между бизнесом и органами власти. Он отметил, что власти республики ведут диалог с бизнес-сообществом на разных площадка для решения актуальных вопросов и совместно вырабатывают необходимые меры поддержки предпринимателей на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе администрации главы республики ТАСС уточнили, что преимущественно речь идет о совместных мероприятиях. По словам министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова, на данный момент приоритетной в развитии сотрудничества является сфера бизнеса. Краснов считает, что бизнес должен быть ориентированным на внедрение и развитие инноваций, технологий и быть способным выдвигать и реализовывать конкурентоспособные идеи в условиях новых реалий современной глобальной "экономики знаний".

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Чувашии. Кроме того, Николаев пригласил президента "Опоры России" посетить Чувашию. Калинин принял приглашение, посетить регион он планирует осенью, отметили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.