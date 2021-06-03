"Сбер" и Минсельхоз РФ представили систему льготного онлайн-кредитования предприятий АПК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Сбер" и Министерство сельского хозяйства РФ представили в четверг на Петербургском международном экономическом форуме систему льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей, позволяющую брать кредиты онлайн через интернет. Об этом сообщила пресс-служба "Сбера".

"На XXIV Петербургском международном экономическом форуме "Сбер" и Министерство сельского хозяйства РФ представили модуль льготного кредитования информационной системы цифровых сервисов АПК, разработанный совместно с компаниями ФОРС и Ctrl2GO с участием дочерней компании "СберКорус". Этот инструмент обеспечит предприятиям агропромышленного комплекса оперативный доступ к продуктам кредитно-финансовых организаций. Заявление на получение льготного кредита в новой системе можно направить онлайн", - говорится в сообщении.

Планируется, что пользователями системы станут более 70 тыс. производителей сельскохозяйственной продукции, а также банки, региональные органы исполнительной власти и муниципальные образования. Для сельхозтоваропроизводителей и банков будет доступна возможность пользоваться личным кабинетом.

"Мы в "Сбере" стремимся максимально упростить все бюрократические процессы, чтобы предприниматели не тратили на это ни секунды своего времени и спокойно занимались продвижением своего бизнеса. Я убежден, что бизнес должен развиваться полностью онлайн, без очередей и бумажной волокиты. Разработанный совместно с Минсельхозом модуль льготного кредитования упростит работу федерального и региональных министерств, банка и клиента, обеспечит прозрачность всех отчетных форм и данных клиента и, соответственно, более точное освоение и прогнозирование субсидии", - цитирует пресс-служба зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова.

По информации "Сбера", в дальнейшем взаимодействие банков и органов управления АПК будет переведено в систему межведомственного электронного взаимодействия. Отмечается, что информационная система цифровых сервисов АПК (частью которой является интернет-модуль льготного кредитования) позволит Минсельхозу и региональным органам исполнительной власти оперативно получать достоверную информацию об использовании господдержки предприятиями АПК и автоматизировать собственную деятельность в этой сфере.

"В настоящее время проводится тестирование нового сервиса в пилотных регионах. С 2022 года начнется его промышленная эксплуатация. Планируется, что к концу следующего года не менее половины льготных кредитов будут предоставляться с помощью сервиса, что заметно сократит издержки производителей", - цитируют в сообщении замминистра сельского хозяйства РФ Елену Фастову.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.