"Новатэк" выступил против перспективы создания газового ОПЕК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Новатэк" считает, что газовый аналог ОПЕК не нужен, компания выступает за свободный рынок СПГ даже после того, как он станет глобальным.

"Я против создания газового ОПЕК и согласования каких-либо цен. Я за развитие конкуренции, роста спотовой торговли", - заявил журналистам на ПМЭФ глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Тем не менее он признал, что газовый рынок в дальнейшем все больше будет похож на нефтяной. При этом сделку ОПЕК+ и ее влияние на рынок Михельсон оценил положительно: "Какая-то есть уверенность, что таких обвалов, как после того, как в I квартале никто (страны ОПЕК+ - прим. ТАСС) не договорился, надеюсь, не будет".

Ранее генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин говорил ТАСС, что организация технически и практически способна выполнять роль координационной площадки по выработке системы мер для стабилизации газового рынка.

Согласно прогнозу ФСЭГ до 2050 года, спрос на природный газ будет расти в долгосрочной перспективе. К 2050 году его доля в мировом энергобалансе вырастет с 23% до 27%, а общий объем производства при этом составит почти 6 трлн куб. м.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. В настоящее время газовая коалиция объединяет 20 стран - ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72% его доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок сжиженного природного газа.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.