Подмосковье реализует ряд подписанных на ПМЭФ соглашений в ближайшие 2-3 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Подписанные властями Московской области в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения носят вполне конкретный характер и будут реализованы в двух-трехлетней перспективе, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Воробьев.

Делегация Московской области в рамках ПМЭФ планирует заключить свыше 40 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 240 млрд рублей. К настоящему времени уже подписаны соглашения о сотрудничестве со "Сбером", "Макдоналдсом", Mail.ru Group и другими компаниями.

"Значение имеет то, что мы создаем рабочие места, привлекаем инвесторов. География достаточно широкая - это не только отечественные бизнесмены, несмотря на разные сложности, сегодня у нас были датчане, австрийцы, немцы, индийская компания, с которой мы подписали большое соглашение по строительству нового завода. <...> Важно, что сегодня это были не просто подписания [соглашений] о намерениях, а это реальные проекты, которые будут реализованы в двух-трехлетней перспективе", - сказал Воробьев.

Воробьев подчеркнул, что все предприятия, которые реализуют свои проекты в Московской области, - высокотехнологичные, конкурентоспособные и обладают экспортным потенциалом. Власти региона намерены привлекать на свою территорию самые разные прогрессивные компании."Одна их них - австрийская компания - сегодня приняла решение о строительстве в Луховицах. Это отдаленные территории, там создание рабочих мест имеет особенное значение. Туризм, который также важен для нашей области, тоже набирает обороты. Индикатор - это новая сеть ресторанов "Макдональдс". <...> Это показатель того, что есть спрос, есть поток, которым, безусловно, заинтересованы предприятия, в том числе и такие", - добавил губернатор.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.