Котяков заявил, что сфера привлечения трудовых мигрантов в Россию становится прозрачной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Существующие в РФ алгоритмы, позволяющие работодателю дистанционно оформлять заявку на привлечение мигрантов для осуществления трудовой деятельности, позволяют сделать этот процесс максимально прозрачным как для российской стороны, так и для иностранного гражданина. Такое мнение высказал глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью "России-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас мы движемся по пути максимально простой оцифровки процессов, взаимоотношений работодателя и государства. Сейчас запущен алгоритм, позволяющий работодателю через портал завести заявку на ввоз определенного количества мигрантов, - сказал он. - Эта сфера начинает становиться прозрачной как для гражданина, так и для государства. Гражданин понимает, к какому работодателю он едет, он четко осознает свои условия труда, свою заработную плату, которая потенциально ему будет платиться, а мы со своей стороны понимаем, какой гражданин к нам едет, с какими навыками, с какой квалификацией".

Существующая система, как уточнил министр, позволяет работодателю завести заявку на ввоз определенного количества мигрантов по определенным специальностям с занесением их персональных данных и с выдачей "определенной оферты со стороны работодателя по отношению к работнику, что они будут привезены".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.