АСИ, ВЭБ.РФ и столичное правительство поддержат "Московскую техническую школу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключило соглашение о сотрудничестве со столичным правительством и ВЭБ.РФ в рамках поддержки проекта "Московская техническая школа" (МТШ). Соответствующий документ подписали глава агентства Светлана Чупшева, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель госкорпорации Игорь Шувалов во время Петербургского международного экономического форума.

"Стороны договорились развивать кадровый потенциал промышленных предприятий Москвы по направлениям МТШ, разрабатывать новые конкурентоспособные технологии и продукты, а также коммерциализировать их, исходя из приоритетов научно-технологического развития России", - сказали ТАСС в пресс-службе АСИ по итогам подписания.

АСИ, правительство Москвы и ВЭБ.РФ окажут экспертную и информационную поддержку во время подготовки и переподготовки специалистов по направлениям МТШ, а также при повышении квалификации экспертов. Участники соглашения намерены популяризировать целевое обучение и новые технологии подготовки специалистов по направлениям школы и распространять в регионах лучшие образовательные практики по подготовке инженерных кадров, сформированных в рамках проекта.

Центры компетенций

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, соглашение предусматривает создание на базе вузов и научных организаций сети центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК), оснащенных современной инженерной и технологической инфраструктурой, для опережающей подготовки и переподготовки кадров под запросы промышленности Москвы.

Благодаря этому проекту столица получит подготовленные инженерные кадры. Ожидается, что производительность сотрудника, прошедшего обучение по программе, повысится более чем на 20%.

По данным пресс-службы, партнеры проекта смогут претендовать на получение субсидий из городского бюджета для переподготовки кадров. Максимальный размер компенсации составит 120 тыс. рублей на обучение одного сотрудника.

"Реализация проекта "Московская техническая школа" внесет вклад в решение проблемы дефицита квалифицированных кадров для московской промышленности, в том числе для высокотехнологичных производств в таких сферах, как искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, аддитивные технологии, цифровые двойники, беспилотный транспорт и др.", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.