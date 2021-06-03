В горах Ингушетии создадут 18 террас для отдыха и привала туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии разработали проект по созданию 18 террас у дорог в горном Джейрахском районе республики, чтобы туристы могли остановиться на привал и отдохнуть. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Развитие туризма - одно из основных направлений в регионе. По моей инициативе власти горного Джейрахского района, правительство и комитет по туризму республики разработали проект по созданию 18 типовых террас вдоль дороги, которая пролегает через весь район - а это 1,5 часа езды. Террасы будут созданы, чтобы туристы и гости горной части смогли отдохнуть, выпить горячий кофе, чай. Для субъектов малого и среднего бизнеса это хорошая возможность открыть на территории небольшие торговые точки", - сказал Калиматов.

По его словам, открывающиеся с террас пейзажи позволят туристам полюбоваться горами и средневековыми башнями, а также сделать памятные фотографии. По мнению главы Ингушетии, властям региона удастся развить необходимую инфраструктуру в течение двух ближайших лет.

"У нас есть желающие построить современные небольшие гостиницы или кемпинги в горах. Я думаю они будут функциональными для туристов и появятся до 2024 года. У нас есть невероятной красоты природные пейзажи, это горы, леса, горные реки и, конечно же, средневековые башни, уникальные храмы. Наши предки все это сохранили, и наша обязанность продолжать эту работу и знакомить с нашим красивым регионом людей. В планах также развитие семейного туризма и привлечение к идее создания гостевых домов жителей горного района, которые смогут принять гостей в своем доме и познакомить их с бытом и традициями", - добавил глава региона.

Калиматов отметил, что только за 10 дней майских праздников Джейрахский район посетили более 21 тыс. человек.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.