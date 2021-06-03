Южная Осетия совместно с Россией готовит план экономического развития республики

"Сейчас разрабатывается реальная программа экономического развития Южной Осетии. Исходя из того, что республика является аграрной, приоритетом является развитие аграрного сектора экономики. Без сомнения, разговор идет и о возможностях промышленного производства, этот вопрос еще в стадии обсуждения какого-то конкретного направления. Но еще раз подчеркиваю, что приоритетом является АПК, и в этом направлении уже сделаны существенные шаги", - сказал президент.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Южной Осетии совместно с Российской Федерацией разрабатывают программу экономического развития республики. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент республики Анатолий Бибилов.

По его словам, в части развития АПК республики Минсельзохом России была оказана помощь в приобретении сельхозтехники. "[Также] был взят кредит в банке нашими производителями, на который была закуплена техника на более чем 65 млн рублей. Несколько единиц техники уже готовы к отправке", - отметил Бибилов.

Он рассказал, что на площадке ПМЭФ делегация Южной Осетии проводит переговоры с руководством российских регионов.

"Мы хотим показать и договориться на счет обмена делегациями для изучения инвестиционной привлекательности Республики Южная Осетия, учитывая, что сегодня совместно с Министерством экономического развития РФ мы планируем сделать определенную программу экономического развития Республики Южная Осетия, - пояснил президент. - Думаю, что у нас получится в ближайшее время разработать конкретные планы экономического развития республики. Большая работа в этом направлении идет, и хочется, чтобы ряд регионов тоже заинтересовались этим и совместно поработали в этом направлении".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.