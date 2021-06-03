Мастер-план по развитию курорта "Нальчик" представит Кабардино-Балкария на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) мастер-план по развитию курортной части города Нальчика, для его развития необходимо привлечь порядка 12 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в четверг в кулуарах форума глава региона Казбек Коков.

"Сегодня для нас приоритет - развитие туристической отрасли, и мы представляем большой мастер-план, который разрабатывали в течение года, предусматривающий развитие курортной зоны города Нальчика. Предполагаемая финансовая емкость - порядка 12 млрд рублей", - рассказал Коков.

План предполагает как реконструкцию действующих учреждений и объектов санаторно-курортного комплекса, так и строительство новых объектов, которые позволят увеличить количество мест размещения до 10 тыс. "Мы общаемся здесь с инвесторами, которые придут в Кабардино-Балкарию для реализации данных проектов в области санаторно-курортного кластера. Цифру до 10 тыс. мест размещения мы планируем достичь до 2030 года, но первый этап мы хотим реализовать до 2025 года (потребуется 5-6 млрд рублей, предусматривается создание 7,5 тыс. мест размещения)", - добавил Коков.

Он пояснил, что по направлению развития курортной зоны города Нальчика власти КБР ведут переговоры и с представителями банковской системы и "видят с их стороны определенный интерес". "Программа, которая сегодня в России разработана, позволяет на очень комфортных условиях вкладываться бизнесу в данное направление", - добавил Коков.

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" расположен в предгорной зоне, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы КБР Долинске. Специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.

Здесь есть свыше десяти минеральных источников и скважин, он занимает территорию площадью около двух тысяч гектаров. Большая часть курорта - парковая и лесопарковая зона, куда входит Нальчикский парк культуры и отдыха (создан в 1850 году, на 120 гектарах произрастают более 140 видов деревьев и кустарников Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, Южной Европы, Малой Азии, Китая и Японии).