Долги туроператоров по отмененным в 2020 году турам сократились в 6 раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Долги российских туроператоров по отмененным в 2020 году из-за коронавируса турам сократились в 6 раз, до 7 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах ПМЭФ руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Долги туроператоров перед россиянами по отмененным из-за коронавируса турам за прошлый год сократились практически в 6 раз - с 44 млрд рублей до 7 млрд рублей, в том числе и благодаря тому, что прошлым летом заработали все внутренние направления", - сказала Догузова.

При этом не произошло ни одного резонансного банкротства, подчеркнула она.

"Это отличный результат совместной работы бизнеса и государства. 30 млрд рублей - это вновь возникший долг этого года по турам, которые люди успели приобрести до ограничения авиасообщения с Турцией. Рассчитываем что ситуация в Турции нормализуется, чтобы бизнес мог все обязательства перед людьми выполнить", - добавила она.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.