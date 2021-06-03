Греф считает, что ускорение цифровой трансформации станет важным постпандемийным трендом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Кардинальное ускорение цифровой трансформации, виртуализация отношений и рост спроса на услуги кибербезопасности станут важными трендами после окончания пандемии коронавируса. Такое мнение на панельной сессии "Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общество" ПМЭФ высказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"В ближайшие 10 лет нас ожидает конкуренция между странами за овладение полным технологическим стеком, которым сейчас обладает лишь одна страна - Китай. И у России есть шанс сохранить свою технологическую независимость в цифровом мире, потому что мы - одна из трех стран, у которой есть свои поисковики, социальные сети и картографические бизнесы. Практически полный набор технологий, который есть у России, позволяет нам развивать свои экосистемы и успешно конкурировать с глобальными экосистемами", - считает Греф.

Глава Сбера также отметил, что в последние годы государства во всем мире столкнулись с серьезнейшими вызовами, среди которых - социальное расслоение, рост внутренних долгов граждан и внешнего долга, переход на "зеленые" технологии, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта. Пандемия, по мнению Грефа, ускорила эти тренды и привела к усилению роли государства как в экономике, так и в частной жизни.

"Ключевым преимуществом нашего времени является технология. А носитель технологии, по Вернадскому, - это ноосфера, то есть человек. Люди становятся главным капиталом на мировом пространстве, поэтому конкуренция за людей и для людей, за их комфорт и счастье, будет основным трендом в постпандемийном мире", - добавил глава Сбера.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.