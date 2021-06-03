United Airlines планирует купить до 50 сверхзвуковых авиалайнеров к концу десятилетия

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Американская авиакомпания United Airlines объявила о планах приобрести к концу текущего десятилетия до 50 сверхзвуковых самолетов, которые придут на смену списанным в утиль "Конкордам". Как отмечается в распространенном в четверг компанией заявлении, соответствующая договоренность достигнута с разработчиком лайнеров нового поколения - базирующейся в Денвере (штат Колорадо) фирмой Boom Supersonic.

"В соответствии с условиями соглашения United закупит 15 авиалайнеров Overture, произведенных Boom, c возможностью дополнительно приобрести 35 самолетов, - говорится в заявлении. - Предполагается, что Overture станет первым крупным коммерческим самолетом с нулевыми выбросами углерода <...>. Он должен подняться в воздух в 2026 году, и ожидается, что перевозки пассажиров начнутся в 2029 году".

United Airlines намеревается использовать авиалайнер, вмещающий 55 пассажиров и "способный летать со скоростью в 1,7 раза быстрее звука, то есть в два раза быстрее современных самолетов", для рейсов в 500 городов разных стран. "Среди потенциальных маршрутов рейсы из Нью-Йорка в Лондон за три с половиной часа, из Ньюарка (штат Нью-Джерси) во Франкфурт-на-Майне за четыре часа, из Сан-Франциско в Токио за шесть часов", - указала авиакомпания.

В заявлении также подчеркивается, что прототип самолета уже построен и проходит тестирование. Интерес к нему проявили ВВС США, а общее число предварительных заказов на Overture уже достигло 70.

Британо-французский сверхзвуковой "Конкорд" был разработан в 1960-х годах, совершал перелеты через Атлантику с 1976 по 2003 год. Всего было построено 20 самолетов. Один из них потерпел катастрофу 25 июля 2000 года в пригороде Парижа: при взлете лайнер рухнул на отель рядом с аэропортом, погибли 203 человека. Эта трагедия, а также повышение цен на топливо привели в конечном итоге к прекращению полетов на "Конкордах".

В СССР аналогичный лайнер (Ту-144) использовался для перевозок пассажиров с 1975 по 1978 год. Было выпущено 12 таких машин. Их эксплуатацию прекратили в связи с экономической нецелесообразностью.