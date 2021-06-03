Глава Карелии допустил возможность иностранного участия в реконструкции Беломорканала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Карелии ведут переговоры с иностранными инвесторами, заинтересованными участвовать в проекте модернизации Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщил на полях Петербургского международного экономического форума в интервью ТАСС глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Безусловно, мы допускаем [возможность] участия иностранных инвесторов в этом проекте. Мы понимаем, что здесь есть понятный интерес со стороны азиатских, европейских стран. Мы обсуждаем эти темы с ними. Такие проекты могут быть рассмотрены с этой точки зрения", - сказал Парфенчиков.

Сейчас проект модернизации канала Карелия обсуждает с федеральными властями. Его использование в связке с Архангельским портом или потенциальным портом в карельском городе Кеми, на проектирование которого предусмотрено 9 млн рублей в 2021 году, может значительно сократить доставку грузов вглубь Европы.

"Строительство порта в Кеми мы рассматриваем в комплексе с решением вопроса возрождения использования в полном объеме Беломорско-Балтийского канала. Понятно, что есть отдельные вопросы, связанные с арктической транспортировкой наших нерудных полезных ископаемых, которые сегодня достаточно хорошо разведаны и лицензированы на территории Беломорского побережья. Мы понимаем, что тот же Кемский порт может быть точкой снабжения строительными материалами наших арктических строек, в том числе в рамках импортозамещения. Но безусловно мы этот вопрос рассматриваем в комплексе", - сказал Парфенчиков.

Беломорско-Балтийский канал введен в строй в 1933 году. Это крупнейшее межбассейновое соединение на северо-западе России протяженностью 227 км между Белым морем и Онежским озером в бассейне Балтики. Беломорканал сократил путь из Балтийского моря в Белое на 4 тыс. км. Сейчас его технические возможности исчерпаны, в частности, размеры шлюзов не отвечают требованиям, которые предъявляют транспортные компании. План модернизации водной артерии включен в программу социально-экономического развития республики до 2024 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.