В Карелии рассчитывают увеличить объем инвестиций в арктические проекты до 100 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Карелии рассчитывают нарастить объем инвестиций в проекты на территории арктических районов республики до 100 млрд рублей к концу 2021 года. Сейчас размер вложений в экономику Арктики в регионе достиг 95 млрд рублей, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума в интервью ТАСС глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Мы прогнозируем еще порядка 10 млрд рублей. Но это, конечно, очень позитивный прогноз, потому что два крупных проекта, которые у нас были в планах, мы реализовали - это Сегежа и Костомукша. Сейчас у нас остается значимое количество перспективных проектов, но они достаточно небольшие по сумме - это туризм, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность. <…> Десяток проектов мы до конца года реализуем, сейчас в разработке три проекта. Хотелось бы до 100 млрд рублей [увеличить объем инвестиций к концу года]", - сказал собеседник агентства.

По словам Парфенчикова, сейчас на территории Карелии, почти 40% которой входит в Арктическую зону РФ, зарегистрированы 17 резидентов, из которых два - это масштабные в плане инвестиций проекты основных промышленных партнеров республики: ГК "Segezha Групп" в Сегеже и ПАО "Северсталь" в Костомукше. В конце апреля комиссия Минвостокразвития России поддержала проект компании ООО "Нивеус": это гостиничный бизнес вблизи заповедника "Костомукшский" с объемом сложений 12,6 млн рублей.

"Кроме того, в ближайшее время документы для получения статуса резидента Арктической зоны будут направлены организациями, которые планируют реализовать проекты в сфере горнопромышленного комплекса, туризма, перевозок, торговой деятельности с созданием 133 новых рабочих мест. <...> Проекты будут реализованы в Лоухском, Беломорском и Сегежском районах", - добавил глава Карелии.