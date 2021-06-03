"Кировский завод" вложит в модернизацию 22 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Одна из крупнейших машиностроительных компаний России "Кировский завод" (Петербург) планирует вложить в модернизацию своего энергометаллургического комплекса 22 млрд рублей. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали власти города и руководство завода.

"В результате в Санкт-Петербурге на территории ПАО "Кировский завод" появится новое современное высокотехнологичное предприятие по малотоннажному производству специальных сталей и сплавов, а также новая газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) мощностью 24,9 МВт. (…) Инвестиционный проект планируется реализовать за 6 лет, его стоимость составит более 22 млрд рублей", - сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Реализация проекта позволит создать в городе более 900 новых рабочих мест, из которых порядка 400 будут высокопроизводительные.

"Кировский завод" - одна из крупнейших российских промышленных компаний машиностроительного профиля, включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Ее имущественный комплекс включает около 400 га земельных участков и порядка 1,5 млн кв. м зданий и сооружений, осуществляет экспорт готовой продукции более чем в 30 стран.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.