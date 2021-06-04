В строительство битумного терминала в Новгородской области вложат более 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей инвестируют в создание битумного терминала на территории Новгородского района. Соглашение об этом было подписано в четверг на полях Петербургского экономического форума между правительством Новгородской области и ООО "ТА БТ Саверо-Запад", сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

"Терминал сможет принимать три тысячи тонн битумных материалов в сутки, объем хранения составит 50 тыс. тонн. На предприятии будет организовано 60 рабочих мест, запланированный объем инвестиций - более 1 млрд рублей", - приводит пресс-служба в сообщении слова учредителя компании Эмиля Алиева.

Реализация проекта рассчитана до 2023 года, также в планах инвестора - запустить первую очередь производства в следующем году.

"Разумеется, мы поддержали проект. Битум пойдет на наши дороги, появление хаба удешевит продукцию и сдержит цены. У нас пока нет такого центра, и для подрядчиков всегда важны стабильные поставки битума. Что важно: у компании уже есть подобные проекты, предприятие работает в соответствие с экологической безопасностью", - сообщил Никитин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.