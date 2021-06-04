Первый вице-президент Газпромбанка заявил, что лишь 4% компаний РФ отвечают принципам ESG

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Только 4% российских компаний подходят под требования европейского законодательства по привлечению "зеленого" финансирования, заявил в четверг первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"Мы должны выработать стандарты по зеленым и социальным облигациям, а также переходным бумагам, пока у нас этого еще нет. Необходимо это также увязать с законом по привлечению "зеленого" финансирования. Да, зеленые облигации - это прекрасный инструмент, но только для 4% компаний, которые могут похвалиться тем, что они соответствуют таксономии. Остальные, к сожалению, не могут производить такие размещения", - рассказал он в ходе организованной при поддержке Газпромбанка сессии "Международные рынки капитала ответственного финансирования - точка синергии для эмитентов" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

При этом генеральный директор Люксембургской биржи Джули Беккер указала на важность международной таксономии и согласованности таких стандартов, чтобы все страны сумели придерживаться основных международных принципов. "Важно понимать наличие вызовов на рынках, однако не все регионы находятся на одинаковых стартовых позициях. Есть страновые различия, разные уровни развития, и даже Парижское соглашение признает это и учитывает различную ответственность и возможности с точки зрения конкретных экономических обстоятельств", - отметила она.

Беккер добавила, что сегодня в целях гармонизации и обеспечения полезности поступающих данных по следованию принципам ESG Европейской комиссией создана международная платформа по устойчивому развитию. "Они выпустили соответствующую директиву и создали рабочую группу по таксономии и взаимодействуют с Китаем и другими странами с точки зрения этой новой политики. Я думаю, что, если все страны присоединятся к этой платформе, мы сможем сопоставить те данные, которыми располагаем", - пояснила она.

Руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) Жан-Клод Кнебелер добавил, что создаваемая центром нормативно-правовая база также имеет свои принципы по включению - не включению финансовой информации и зависит от правового контекста разных стран, включая Россию.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.