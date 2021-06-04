САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Уровень возврата требований кредиторов ликвидируемых банков составил 48% в 2020 году, по физлицам - 70%. Об этом сообщил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В 2020 году уровень возврата требований кредиторов составил 48%. Это исторический рекорд для работы АСВ в целом за все годы. При этом по первой очереди это физические лица, что является наиболее важным социальным вопросом для нас. Уровень удовлетворения составил 70%", - сказал он.

Исаев напомнил, что, когда создавалось АСВ, вкладчики возвращали порядка 3%, максимум 4%. Уровень в почти 50% возврата высок не только для России, но и если сравнивать с коллегами в мире, пояснил он.

Глава агентства отметил, что эти результаты в основном достигнуты за счет закрытия банков, которые попадали в АСВ до пика отзывов лицензий, связанных с нарушениями антиотмывочного законодательства. "На пике в 2016-2017 годов, когда было 129 отзывов лицензии, 1 млн вкладчиков, 1,5 трлн рублей было выплачено. Это другие отзывы, они завязаны с качеством активов, с рисками, которые банки на себя принимали", - сказал он.

По его словам, сейчас АСВ работает с банками с очень непростой судьбой. 85% случаев это криминальные банкротства. Сейчас подано исков к бывшим собственникам, бенефициарам, менеджерам этих банков на порядка 4 трлн рублей. Выиграно исков больше чем на 2 трлн рублей, по остальным еще идут суды.

"Но реальный возврат в конкурсную массу - 300 млрд рублей, что тоже огромные деньги, но на фоне триллионов этот уровень recovery [возврата] не очень хорош. К тому моменту, как дело доходит до реализации судебных решений, когда приставы начинают работать, бенефициары либо в банкротстве, либо их здесь уже нет, либо активов нет", - сказал он. Поэтому АСВ заинтересовано в том, чтобы быстрее вступил в силу новый закон, который бы позволили ЦБ на ранних стадиях арестовывать имущество бенефициаров или ограничивать их выезд.

Кейсы

Говоря о взыскании активов за рубежом, Исаев отметил, что в случае Межпромбанка всего арестовано имущества в пределах £1 млрд, однако реально реализовано (здания, фермы, дома в Лондоне) - порядка £20-30 млн. Агентство ожидает, что удастся реализовать десятки миллионов фунтов.

Касаемо активов возглавлявшей Внешторгбанк Ларисы Маркус, требования к ней составляют более 200 млрд рублей, а арестованных в России активов только на 600 млн рублей. "Эти активы в России будут реализованы, частично уже реализованы. Мы добились, что она пошла на мировое соглашение по реализации активов, которые находятся в других юрисдикциях. Это США, Латвия, Франция. Мы ожидаем поступлений в рамках ее личного банкротства", - сказал он.

В ситуации с ее братом - совладельцем Внешторгбанка Беджамовым, который находится в Лондоне, - суд изъял у него паспорта и принял решение об аресте его имущества примерно на £1 млрд, теперь нужно это имущество найти.

В группе бывшего владельца банка "Российский кредит" Анатолия Мотылева у него было 12 банков и 300 связанных с ним офшорных компаний, которые использовались для выводов активов. В случае с бывшим президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым в княжестве Лихтенштейн арестовано €120 млн.

"Всего по всем этим кейсам арестовано имущества на где-то на $300 млн по всему миру", - сказал он.