Сумму страхового лимита по вкладам могут увеличить после возврата АСВ кредита ЦБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сумма страхового лимита по вкладам может быть увеличена после возврата Агентством по страхованию вкладов (АСВ) кредита ЦБ, сообщил глава агентства Юрий Исаев в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Система страхования вкладов на сегодня зависит от займа Банка России. Когда-то на пике мы были должны порядка 800 млрд рублей, 500 млрд рублей отдали, осталось около 300 млрд рублей. Думаю, что до конца 2023 года мы полностью с Банком России рассчитаемся, тогда можно думать с этой точки зрения об увеличении суммы покрытия", - сказал он.

На данный момент АСВ страхует депозиты на сумму 1,4 млн рублей в одном банке. Сумма может быть увеличена до 10 млн рублей при наличии временно высоких остатков на счете физического лица, возникших в период до трех месяцев перед страховым случаем в результате поступления средств после продажи жилья, получения наследства, социальных выплат, субсидий.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.