СМИ: Фернандес и Путин 4 июня объявят о запуске производства "Спутника V" в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес и российский лидер Владимир Путин в пятницу совместно объявят о запуске производства в латиноамериканской стране производства вакцины "Спутник V". Об этом сообщил в четверг информационный портал Infobae .

По информации издания, главы государств проведут встречу по видеосвязи в 12:30 по местному времени (18:30 мск), в ходе которой будет объявлено о скором начале производства в Аргентине вакцины с использованием сырья из России.

Ранее в среду министр здравоохранения Аргентины Карла Висотти сообщила о том, что произведенные в Аргентине экспериментальные партии "Спутника V" были одобрены разработчиком препарата Центром им. Гамалеи. Латиноамериканское государство планирует начать в июне текущего года собственное производство российской вакцины, которая будет здесь выпускаться под названием "Спутник VIDA". Ожидается, что на начальном этапе будут изготовлены по 1 млн каждой из доз вакцины.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, официально зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.