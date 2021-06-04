Дочерняя компания USM вложит 400 млн рублей в социально-экономическое развитие Забайкалья

ЧИТА, 4 июня. /ТАСС/. Компания "Удоканская медь" (входит в холдинг USM Алишера Усманова) инвестирует 400 млн рублей в социально-экономическое развитие Забайкальского края в 2021 году. Соответствующее соглашение с правительством региона было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Соглашение предусматривает участие компании в реализации инвестиционных программ и проектов социально-экономического развития Каларского округа и Забайкалья в целом. В нем, в частности, определены мероприятия с объемами финансирования, направленные на проектирование объектов социальной инфраструктуры и благоустройство территории; строительство спортивных и детских площадок в Каларском округе, социальную поддержку удаленных населенных пунктов Каларского округа; поддержку коренных малочисленных народов Севера", - говорится в сообщении.

Документ также предусматривает в Чите мероприятия в сфере образования, культуры, искусства и спорта. Как уточнили в пресс-службе, с 2010 года компания вложила уже 1,1 млрд рублей для помощи региону по разным направлениям, в тои числе на борьбу с лесными пожарами и последствиями наводнений. Кроме того, в 2020 году "Удоканская медь" направила на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Забайкалье и на Дальнем Востоке в целом более 320 млн рублей.

"Удоканская медь" занимается освоением крупнейшего в России месторождения меди на севере Забайкалья. Освоение включает разработку и строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, открытого рудника производительностью до 12 млн тонн руды в год и выпуском до 125 тыс. тонн меди в год, создание соответствующей инфраструктуры.

Строительные работы на Удоканском месторождении ведутся с первого квартала 2019 года. Тогда же инвестор стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Проект по освоению месторождения позволит создать только в Забайкалье более 2 тыс. рабочих мест и до 20 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.