Аксенов: российские силовики собрали информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы собрали оперативную информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников, декларирующих себя борцами с российским государством, но пока не представили ее общественности, сообщил в беседе с ТАСС глава региона Сергей Аксенов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Информации оперативной очень много, некоторую с точки зрения оперативных целей и задач невозможно озвучить в публичном поле, тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. В частности, информация вся проверяется, никаких сомнений нет. Там дальше посмотрим", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что "многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть [недвижимостью] в Крыму". "Господин Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет", - отметил Аксенов.

При этом он считает, что "если они ведут антигосударственную деятельность на Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации, как это происходит по многим процессам, то будет и ответственность, в том числе и к имуществу".

"А в общем для представителей украинского бизнеса никакой угрозы нет, за исключением радикальных националистов. Я могу сам искать варианты, как прекратить этот бизнес на территории Крыма, чтобы налоги на АТО не платили", - добавил Аксенов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказался признавать Крым частью России.