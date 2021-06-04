Красноярский край готов претендовать на получение инфраструктурных кредитов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Красноярский край будет претендовать на получение инфраструктурных кредитов, выделяемых федеральным центром. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор края Александр Усс.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

"Нам эта тема очень близка и для нас актуальна по ряду причин. Во-первых, насколько нам известно, когда будет разработан соответствующий механизм, то на получение вот таких форм поддержки федеральной будут претендовать, прежде всего, финансово устойчивые регионы. К числу таковых относится Красноярский край", - сообщил губернатор.

По его словам, регион за три года сократил госдолг со 104 до 77 млрд рублей. Кроме того, край - динамично развивающийся регион. "Есть целый ряд объектов, которые для нас являются принципиально важными. Они на слуху не только у нас, но и у федерального руководства. Думаю, что для этого нам такого рода механизмы также потребуются", - сообщил Усс.

Среди таких проектов значится строительство красноярского метрополитена, первая очередь которого обойдется более чем в 100 млрд рублей, развитие автодорожной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры красноярской агломерации.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.