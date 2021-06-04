Усс заявил, что газификация Красноярского края зависит от строительства "Силы Сибири - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сроки газификации Красноярского края зависят от положительного решения по строительству газопровода "Сила Сибири - 2", который свяжет сибирские месторождения газа с Китаем. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор края Александр Усс.

"Что касается "Силы Сибири - 2" как второго варианта, второй модели газификации, она идеально подходит для Красноярского края. Коль скоро магистральный газопровод, который уйдет дальше, за пределы Красноярского края, будет проложен в 50 км от краевой столицы. И в этом случае газификация может прийти к двум третям населения края. Это очень хороший вариант. Поэтому мы с нетерпением ждем положительного решения именно по "Силе Сибири - 2", - подчеркнул Усс.

По его словам, существует также проект газификации со строительством газопровода от Кемеровской области. "Но это достаточно дорогостоящий проект. Только на магистральный газопровод потребуется сумма порядка 100 млрд рублей, а затем, естественно, трассировка по краю", - добавил губернатор. Усс отметил, что все расчеты по газификации региона отправлены в федеральные органы власти и структуры "Газпрома".

Весной 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" перейти к начальной стадии реализации проекта "Сила Сибири - 2". Строительство газопровода позволит обеспечить потребности в газе регионов Восточной Сибири, в том числе Красноярского края. В мае прошлого года началась актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации края.

В Красноярском крае, где проживают 3 млн человек, в настоящее время газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местных запасов газа. Красноярск получает тепло за счет угольных ТЭЦ, старейшая из которых работает с 1943 года. Частный сектор в основном отапливается за счет печного угольного отопления.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.