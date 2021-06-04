В правительстве не поддержали идею ограничить часом время выдачи багажа в аэропортах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР ограничить 60 минутами время выдачи багажа пассажирам авиарейсов в связи с невозможностью введения такой унифицированной нормы. Текст отзыва имеется в распоряжении ТАСС.

В правительстве указывают на то, что действующая редакция Воздушного кодекса РФ предусматривает ответственность перевозчика за просрочку доставки багажа в пункт назначения. "Предлагаемое изменение требует внесения изменений в положения кодекса с целью разграничения ответственности перевозчика в случае, если нарушение сроков выдачи багажа явилось следствием просрочки его доставки в пункт назначения", - говорится в проекте отзыва.

Кроме того, термин "прибытие воздушного судна" законодательно не закреплен, "в связи с чем начало течения предусмотренного законопроектом срока выдачи багажа представляется неопределенным". В правительственной комиссии также указывают на то, что время выдачи багажа в каждом аэропорту рассчитывается индивидуально, оно определено в договоре между перевозчиком и аэропортом. Более того, расчет времени ориентирован на "сокращение времени обслуживания пассажира с учетом требований безопасности".

"Предлагаемое изменение также окажет негативное влияние на финансовое положение перевозчиков и послекризисное восстановление деятельности пассажирского воздушного транспорта - одной из отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва кабмина.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте депутатами от ЛДПР Виталием Пашиным, Василиной Кулиевой и Андреем Андрейченко. Они предложили установить предельные нормы времени для выдачи багажа авиапассажирам при прибытии воздушного судна, а именно не более 60 минут с момента посадки. По мнению парламентариев, сейчас временной интервал не обозначен, в связи с чем авиакомпании могут самостоятельно трактовать факт нарушения этих сроков.