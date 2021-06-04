Власти Кубани ожидают увеличения объемов экспорта в страны Африки и Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют увеличить объемы экспорта в страны Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского экономического форума вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Только за первый квартал предприятия края сделали поставки в 131 страну, за весь прошлый год - в 152 страны. Потенциально ожидаем роста от экспорта в страны Южной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ", - сказал Руппель.

Он уточнил, что за первый квартал этого года стоимость несырьевого экспорта составила $1,24 млрд - это на 9,5% выше аналогичного периода прошлого года и на 17% выше того же периода 2019 года. Рост показали направления черной металлургии, маслоэкстракционной отрасли и продукты питания.

"Более того, с 2015 года по несырьевому экспорту, регион поднялся с 17-го на 7-е место в стране, достигнув объема $4,3 млрд. Мы стабильно входим в тройку сильнейших регионов по экспорту услуг, уступая только Москве и Санкт-Петербургу", - отметил вице-губернатор

Кроме того, он обратил внимание, что в рамках профильного нацпроекта в регионе создается проект программы развития экспортного потенциала, объединяющий усилия всех органов исполнительной власти и инфраструктуры. Также власти разрабатывают новые финансовые и различные нефинансовые механизмы поддержки.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.