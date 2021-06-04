Аксенов: техническая возможность возобновить паромное сообщение Крыма с Турцией сохранена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Техническая возможность для возобновления паромного сообщения с Турцией сохраняется в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Технически мы готовы", - ответил глава республики на вопрос, возможно ли возобновление транспортных взаимоотношений с Турцией, в частности запуск парома.

Он добавил, что регион может начать эту работу после того, как решение будет принято на федеральном уровне. "Если наш президент [России] решение примет, то да, все это сделаем", - пояснил Аксенов.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. С осени 2016 года между портами Севастополь (бухта Камышовая) и Зонгулдак (Турция) работал паром "Варяг". Однако в 2017 году власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма, запрет касается кораблей под любым флагом.