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ПМЭФ-2021

X5 Retail сохранила прогноз по росту выручки в 2021 году на более 10%

Главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман указал на небольшое замедление в первом квартале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. X5 Retail Group сохраняет прогноз по росту выручки в 2021 году на более чем 10% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

"Мы придерживаемся того прогноза, который давали. Действительно, было небольшое замедление роста выручки в первом квартале, но оно было у всех ретейлеров не только в России, но во всем мире. Это было вызвано высокой базой прошлого года, когда был ажиотажный спрос, особенно в марте и апреле. Во втором квартале мы вышли уже на двузначные цифры роста, и придерживаемся того прогноза, который давали, что рост выручки будет выше 10%", - сказал Шехтерман.

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