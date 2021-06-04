X5 Retail сохранила прогноз по росту выручки в 2021 году на более 10%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. X5 Retail Group сохраняет прогноз по росту выручки в 2021 году на более чем 10% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

"Мы придерживаемся того прогноза, который давали. Действительно, было небольшое замедление роста выручки в первом квартале, но оно было у всех ретейлеров не только в России, но во всем мире. Это было вызвано высокой базой прошлого года, когда был ажиотажный спрос, особенно в марте и апреле. Во втором квартале мы вышли уже на двузначные цифры роста, и придерживаемся того прогноза, который давали, что рост выручки будет выше 10%", - сказал Шехтерман.