X5 Group планирует заключить соглашения с аптечными сетями об онлайн-продаже лекарств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. X5 Group, управляющая торговыми сетями "Перекресток", "Карусель" и "Пятерочка", в ближайшее время заключит соглашения с аптечными сетями по онлайн-продаже лекарств. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

"Мы действительно рассматриваем вариант продажи лекарств на базе "Перекрестка впрок". Мы заранее получили необходимую лицензию, с декабря мы сможем самостоятельно продавать лекарства через наш маркетплейс "Перекресток впрок". При этом уже в ближайшее время мы начинаем сотрудничество с аптечными сетями, которые будут представлять продукцию через "Впрок" и, возможно, "Около", - сказал он.

На 31 марта 2021 года под управлением компании находились 17 959 магазинов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.