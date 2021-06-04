Вологодский кластер деревянного домостроения привлек 43 компании мощностью 450 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Кластер деревянного домостроения Вологодской области, соглашение о создании которого было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году, объединил 43 предприятия проектной мощностью до 450 тыс. кв. м индивидуальных домокомплектов в год. Они поставляют домокомплекты в 10 регионов России, а также в Финляндию, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Кластер утвержден государственной программой, сейчас в нем 43 предприятия. Проектная мощность кластера - 450 тыс. кв. м индивидуальных домокомплектов в год. Представьте, мы строим в год 500 тыс. кв. м в Вологодской области, а кластер может производить 450 тыс., то есть практически закрыть потребность области в строительстве жилья, любого. Но на сегодня мы не вышли на проектную мощность, 43 предприятия производят 350 тыс. кв. м домокомплектов и экспортируют свою продукцию в 10 регионов России и в Финляндию", - сообщил ТАСС Кувшинников.

В частности, пояснил он, домокомплекты поставляются в Ленинградскую, Московскую области, Крым. Якорные инвесторы кластера - "Сокольский ДОК", входящий в структуру "Сегежа групп", и завод "Фиброплит", который находится на территории ТОСЭР "Череповец" и производит стеновые панели для деревянного домостроения.

"Один из участников кластера, предприятие "Техпромсервис", строит в Вологде мобильный завод по производству деревянных домокомплектов, который может собираться и разбираться в любом регионе России. Может выпускать до 120 домокомплектов площадью до 120-150 кв. метров. Проектом уже заинтересовались несколько регионов России, а также Минобороны", - сообщил губернатор.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.