Центр услуг для креативных индустрий откроют в Москве в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Первый в Москве центр услуг для креативных индустрий планируется открыть в июне текущего года. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Будет первый центр услуг [для креативных индустрий], в июне месяце мы откроем. Сейчас [там] в большей степени строительно-настроечные работы, то есть ремонт помещения. <…> Эволюция будет происходить, в первое время, наверное, будем стараться [работать] в режиме офлайн, то есть туда придут предприниматели", - сказал он.

Власти постараются сделать место модным, чтобы оно работало "с учетом специфики предпринимателей", уточнил Фурсин.

Сейчас в Москве работают 18 центров услуг для предпринимателей, часть услуг оказывают в онлайн-режиме. Центр услуг для креативных индустрий будет иметь тот же принцип работы, но с ориентацией только на креативный сектор. Предпринимателям будут оказываться консультации, образовательные услуги, помощь в оформлении документов, открытии бизнеса, подготовки отчетности и так далее.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.