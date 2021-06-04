Падение выручки московских компаний из сферы моды составило до 25% в период пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Выручка столичных компаний, работающих в индустрии моды, в период пандемии коронавируса нового типа упала до 25%, в большей степени это коснулось микробизнеса и тех, кто не пользовался системой онлайн-продаж. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Предварительные выводы из исследования, которое мы сейчас делаем, о том, что провалилась где-то на 20-25% выручка компаний, которые работают в fashion-индустрии. Но при этом отмечается следующее - это коснулось в большей степени того, кто относится к микробизнесу, и самое главное, тех, кто не работал в системе онлайн-продаж", - сказал он.

Также Алексей Фурсин отметил, что количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из креативных индустрий в Москве составляет по статистике 110 тыс.

"Если согласно статистике, то 110 тыс. предпринимателей - это, соответственно, и ИП, и соответственно, юридических лиц. Моя собственная статистика - я думаю, что их гораздо меньше, тех, которые реально занимается бизнесом в сфере креативных индустрий", - сказал он.

Фурсин объяснил свое мнение тем, что система статистики не выделяет определенную креативную индустрию, а только вид экономической деятельности предпринимателя.

К сектору креативных индустрий относят различные виды деятельности, основанные на интеллектуальной деятельности и авторском праве, такие как дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, исполнительские и визуальные искусства, мода, издательская деятельность, музыка, компьютерная графика, ремесла, программное обеспечение, телевидение, радио и другие.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.