"Ъ": Минцифры отказало НИИ "Восход" в субсидиях на локализацию поставщика SAP

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Минцифры решило отказать НИИ "Восход" в локализации за бюджетные деньги немецкого поставщика ERP-систем SAP. Ранее подведомственный ведомству НИИ обращался к профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой выделить субсидии на эти цели, однако он передал этот вопрос министерству, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

В министерстве газете сообщили, что проект негативно повлияет на развитие российского ПО, в аппарате вице-премьера разделили мнение ведомства. "Проект не был должным образом проработан с учетом возможных рисков", - сказали там.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо НИИ "Восход" вице-премьеру Дмитрию Чернышенко от 8 апреля сообщал, что "Восход" планировал совместно с SAP разработать отечественную ERP-систему (система управления предприятием), в которой заинтересованы госкорпорации "Ростех", "Росатом" и ОАО РЖД, при этом объем необходимых средств не уточнялся. Минцифры инициативу подведомственного НИИ не поддержало.

Как сообщил газете гендиректор SAP CIS Андрей Филатов, компания продолжает искать возможности закрепиться на рынке РФ. "Компания ведет активные переговоры на разных уровнях о форме сотрудничества. Мы видим интерес с российской стороны - как от бизнеса, так и от государства",- сказал он. В НИИ "Восход" отказались от комментариев.