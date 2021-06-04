Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за I квартал выросла в 1,8 раза

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - март 2021 года увеличилась в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 43,68 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка "Татнефти" за отчетный период выросла на 30%, до 257,83 млрд руб. Доналоговая прибыль составила 55,76 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Операционная прибыль компании увеличилась в 1,8 раза - до 54,46 млрд руб.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 23% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 40% акций.