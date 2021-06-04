Чат-бот обработал более 80% диалогов чата поддержки на портале поставщиков Москвы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Чат-бот на портале поставщиков Москвы обработал более 80% диалогов в чате поддержки за первые полгода. Он помогает пользователям ориентироваться на сайте и отвечает на самые распространенные вопросы, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"За первые полгода работы искусственного интеллекта на портале поставщиков он обработал более 80% диалогов в чате поддержки", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко, чат-бот портала поставщиков позволяет быстрее отвечать на вопросы пользователей.

"На данный момент средняя оценка, которую ему выставляют, составляет 4,3 балла из пяти. С одной стороны, это говорит о позитивном пользовательском опыте, а с другой - указывает на возможности дальнейшего развития чат-бота", - сказал Лысенко.

Всего с момента начала работы чат-бота на портале поставщиков пользователи открыли более 140 тыс. диалогов. Он помогал им разбираться, как пользоваться электронными сервисами и услугами для предпринимателей, добавлять новую товарную позицию в каталог портала, участвовать в госзакупках, а также объяснял, как проходит котировочная сессия и подписывается оферта.

"Если пользователь задавал нестандартный вопрос, если нужно было уточнить информацию или если ответ на вопрос не был занесен в базу данных, к диалогу подключался специалист техподдержки. Доля таких случаев составила менее 20%", - говорится в сообщении.

Портал поставщиков был создан в 2013 году. Он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13%. В качестве поставщиков на портале зарегистрировались 223 тыс. предпринимателей со всей страны. 90% из них - представители малого и среднего бизнеса. Каталог уникальных товаров, работ и услуг на сегодняшний день содержит более миллиона наименований.