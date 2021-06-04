В СО ЕЭС прокомментировали взятие Литвой под свой контроль энергоперемычек с Белоруссией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Усиление контроля Литвы над энергоперемычками с Белоруссией для предотвращения попадания электроэнергии с Белорусской АЭС не повлияет на работу энергосистемы России. Об этом ТАСС сообщил глава "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России Федор Опадчий в кулуарах ПМЭФ.

"Это повлияет как-то на перераспределение режимов в энергокольце БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), но не просматривается каких-то технологических сложностей в связи с этим. Поэтому сейчас, после того, как они объявят о тех мерах, которые они произведут, можно будет оценить последствия, но повторюсь - технологических рисков мы не видим. Это может перераспределить режимы, которые происходят по энергокольцу БРЭЛЛ, но это штатные действия. Ни к каким негативным последствиям это не должно привести", - пояснил глава СО ЕЭС.

Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что литовские власти инициируют изменение схемы управления перемычками между литовской и белорусской энергосистемами, чтобы предотвратить попадание в Литву электроэнергии с БелАЭС.