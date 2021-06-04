Окончательное решение по созданию ОЭЗ в Смоленской области планируют принять в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Смоленской области ожидают, что окончательное решение по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) в регионе будет принято в июне этого года. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Алексей Островский на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На данный момент Минэкономразвития России подготовлен проект постановления правительства РФ о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Смоленской области. Окончательное решение должно быть принято, как мы ожидаем, в июне", - сказал он.

По словам Островского, администрацией региона проведена необходимая работа по созданию ОЭЗ: уже подготовлены соответствующие документы и определен первичный пул резидентов. "Речь идет о проектах в сфере IT-индустрии, автомобилестроения, химической промышленности и других. При этом основной фокус будет сконцентрирован на тех проектах, в рамках которых осуществляется активный экспорт и импорт продукции, комплектующих, сырья", - отметил губернатор.

Законопроект по снижению налога на прибыль

Губернатор выразил надежду, что Смоленская областная Дума осенью примет законопроект по снижению ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональный бюджет, что позволит создать комфортные налоговые условия для резидентов ОЭЗ.

"С целью создания комфортных налоговых условий для резидентов ОЭЗ сейчас по моему поручению разрабатывается законопроект, предусматривающий снижение ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, и освобождение от транспортного налога. Рассчитываю, что уже осенью он будет принят Смоленской областной Думой", - сказал он.

ОЭЗ "Стабна" будет создана в Смоленской области, управлять ее деятельностью будет компания "Альфа транс альянс", инвестсоглашение об участии в проекте было подписано с администрацией Смоленской области на полях Российского инвестиционного форума в Сочи в 2019 году. Зона расположится в непосредственной близости от российско-белорусской границы в Смоленском районе, за счет создания инфраструктуры есть возможность развития прилегающей территории площадью около 300 гектаров. Объем инвестиций в создание производств в ОЭЗ, как прогнозируется, превысит к 2030 году 10,5 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.