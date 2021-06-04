{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В "Лукойле" не согласились с оценкой ущерба от разлива нефти в Коми

Тем не менее компания, как указал ее президент и совладелец Вагит Алекперов, выполнит требования Росприроднадзора о компенсации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Лукойл" не согласен с суммой, в которую Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтесодержащей жидкости в Коми, но готов выполнить требование ведомства об уплате. Об этом журналистам сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов в кулуарах ПМЭФ.

На эту тему
Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО
Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО

"Нет. Мы должны уточнить эти расчеты, на чем они основываются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом он добавил, что компания, "разумеется", выполнит его. "Мы законопослушные, мы всегда выполняем все законы Российской Федерации", - подчеркнул он.

Теги
РоссияКомиПМЭФ-2021Утечка нефти на границе Коми и НАО
Правительство расширило перечень госуслуг, предоставляемых в МФЦ
В МФЦ теперь можно будет обратиться с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки
Читать полностью