В "Лукойле" не согласились с оценкой ущерба от разлива нефти в Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Лукойл" не согласен с суммой, в которую Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтесодержащей жидкости в Коми, но готов выполнить требование ведомства об уплате. Об этом журналистам сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов в кулуарах ПМЭФ.

Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО

"Нет. Мы должны уточнить эти расчеты, на чем они основываются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом он добавил, что компания, "разумеется", выполнит его. "Мы законопослушные, мы всегда выполняем все законы Российской Федерации", - подчеркнул он.