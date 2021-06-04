В "Лукойле" не согласились с оценкой ущерба от разлива нефти в Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Лукойл" не согласен с суммой, в которую Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтесодержащей жидкости в Коми, но готов выполнить требование ведомства об уплате. Об этом журналистам сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов в кулуарах ПМЭФ.
"Нет. Мы должны уточнить эти расчеты, на чем они основываются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
При этом он добавил, что компания, "разумеется", выполнит его. "Мы законопослушные, мы всегда выполняем все законы Российской Федерации", - подчеркнул он.