РФПИ и партнеры инвестируют в сервис курьерской доставки Dostavista

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ведущих суверенных фондов Ближнего Востока инвестирует в одну из ведущих компаний курьерской доставки Dostavista в рамках очередного раунда привлечения финансирования компанией. Об этом объявлено на полях Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении фонда.

Инвестиции РФПИ и партнеров компания направит на дальнейшее развитие бизнеса как в России, так и на зарубежных рынках, а также разработку новых продуктов, добавили в РФПИ.

Помимо России, Dostavista присутствует под локальными брендами на рынках Азии (Индия, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Южная Корея, Вьетнам), Латинской Америки (Мексика, Бразилия), а также в Турции. Развитие сервисов курьерской доставки, которые обеспечивают удобный и быстрый доступ к товарам и услугам, стимулирует рост потребительского спроса в различных сегментах экономики, прежде всего - в быстро растущей сфере электронной коммерции, а также розничной торговле.

С момента основания в 2012 году Dostavista стала одной из ведущих платформ круглосуточной курьерской доставки, которая обеспечивает доставку день в день для быстро расширяющейся базы клиентов, насчитывающей в год более 2 млн B2B-пользователей сервиса. Ежемесячно компания выполняет 3 млн заказов.

"Инвестиции РФПИ и партнеров поддержат развитие глобального бизнеса Dostavista и достижение долгосрочной цели по вхождению в число лидеров в сфере курьерской доставки товаров на каждом из рынков присутствия. По прогнозам, покупки онлайн с последующей доставкой товаров будут совершать более 2 млрд человек в мире уже в 2021 году. С учетом роста спроса на услуги доставки и расширения сегмента электронной коммерции Dostavista сможет продолжить активную экспансию на российском и мировом рынке", - прокомментировал генеральный РФПИ Кирилл Дмитриев.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.