Кабмин утвердил правила конкурсного отбора для господдержки на предоставление соцуслуг

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила проведения конкурсного отбора на оказание господдержки предпринимателям и организациям, которые готовы оказывать гражданам социальные услуги за счет бюджетных средств. Оценивать претендентов будет комиссия с помощью балльной системы, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

"Новым постановлением определяются правила проведения конкурсного отбора, в том числе порядок работы конкурсной комиссии. Объявление о проведении конкурса будет опубликовано на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. Оценивать претендентов будет специальная комиссия с помощью балльной системы. Ее состав и регламент работы, а также критерии оценки участников определит федеральное министерство, которое отвечает за предоставление гражданам той или иной социальной услуги. В большинстве случаев это Минздрав и Минтруд. По итогам конкурсного отбора между победителями будет распределен объем оказания каждой социальной услуги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в новом законе "О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление (оказание) государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".

Как отмечается в сообщении, с сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание социальных услуг населению. Господдержка предоставляется организациям, которые занимаются в том числе социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве. Привлечение бизнеса в социальную сферу создает равные условия для государственного и частного сектора и повышает качество и доступность самих услуг, уточнили в правительстве.

Ранее правительство утвердило правила формирования и ведения реестра исполнителей государственных услуг в социальной сфере, которые позволят проводить предварительный отбор организаций и сразу отсеивать недобросовестных исполнителей.