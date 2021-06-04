МТС инвестирует около 500 млн рублей в цифровизацию Тюменской области до конца 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент МТС Вячеслав Николаев договорились о совместном развитии цифровой экономики региона, в частности рассматривается возможность реализации пилотных проектов по внедрению частных 5G/5G-ready сетей на территории крупных предприятий региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Тюменская область - регион с большим потенциалом, и мы готовы активно инвестировать в развитие инфраструктуры на территории региона. Только до конца 2021 года МТС планирует инвестировать в цифровизацию Тюменской области порядка 500 млн рублей. Уверен, что расширение сетей, внедрение умных решений в городском хозяйстве, транспорте, АПК, туризме, различных видах бизнеса окажет значимое позитивное влияние на экономику и социальную среду региона", - приводит пресс-служба слова президента ПАО "МТС" Вячеслава Николаева.

В пресс-службе добавили, что в рамках соглашения МТС планирует инвестировать в строительство новых технологических сетей стандарта NB-IoT, внедрение интернета вещей на крупных промышленных предприятиях Тюменской области, сфере ЖКХ и транспорта. Также в рамках соглашения МТС и правительство Тюменской области рассматривают возможность реализации пилотных проектов по внедрению частных 5G/5G-ready сетей на территории крупных предприятий региона для повышения конкурентоспособности и безопасности производства.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, подписание соглашения с МТС станет шагом в укреплении сотрудничества с одним из ключевых участников рынка телекоммуникаций. "Мы рассчитываем, что опыт партнера по внедрению комплексных IT-решений позволит создать цифровую инфраструктуру под конкретные региональные задачи. Среди них обеспечение доступности, повышение качества услуг связи, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Тюменской области", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.