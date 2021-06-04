Вологодский индустриальный парк "Сокол" получил первого якорного резидента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Индустриальный парк "Сокол", давно созданный в Вологодской области для строительства производств по глубокой переработке древесины, получил первого якорного инвестора - АО "Березник", которое начало строить фанерный комбинат мощностью 85 тыс. кубометров фанеры в год. В парк могут также войти предприятие по производству OSB-панелей и ряд лесопильных компаний, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе Петербургского международного экономического форума.

"У нас создан индустриальный парк "Сокол" для строительства производств по глубокой переработке древесины. Создан давно, но резидентов не было, наблюдалась некая стагнация в отрасли переработки древесины. Наконец "Сокол" получил первого крупного резидента - это АО "Березник", инвесторы взяли три земельных участка более 20 га и сейчас строят крупнейший фанерный комбинат с объемом производства 85 тыс. кубометров березовой фанеры в год", - сообщил губернатор.

На сегодня построено здание производственного цеха в 12 тыс. кв. м и котельная мощностью 14 МВт. Монтируется оборудование для производства шпона, в январе 2022 года предприятие запустит первую очередь по выпуску березовой фанеры. Объем инвестиций - 3,02 млрд рублей. На первом и втором этапе проекта планируется строительство основных корпусов и мощностей завода, третий этап - строительство железнодорожного тупика от станции Печаткино до предприятия, чтобы вывозить продукцию. Техническое присоединение обеспечит АО "РЖД", договоренность об этом достигнута, железнодорожный тупик компания построит сама, добавил глава региона.

"Сейчас рассматриваются еще несколько предприятий, которые могут войти в индустриальный парк "Сокол". Это производство OSB-панелей и несколько лесопильных производств по глубокой переработке древесины. То есть в парк "Сокол" зашел крупнейший якорный инвестор, поэтому сейчас развитие пойдет. Со стороны региона там предоставлены имущественные льготы, по налогу на прибыль - минус 4,5% составляет региональная льгота по налогу на прибыль, и обнуление транспортного налога", - сказал Кувшинников.

Моногород Сокол - третий по величине в области после Вологды и Череповца, в нем проживают около 37 тыс. жителей. Градообразующими предприятиями являются ПАО "Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат" и АО "Сокольский деревообрабатывающий комбинат", входящие в группу компаний Segezha Group корпорации АФК "Система".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.