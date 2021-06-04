Семьи смогут распоряжаться средствами маткапитала с помощью мобильного приложения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российские семьи смогут распоряжаться средствами материнского капитала с помощью мобильного приложения, которое в настоящее время дорабатывается, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сейчас совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение с тем, чтобы средства материнского капитала можно было направлять на любые направления. Наша задача - использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка.

Котяков напомнил, что с апреля 2020 года материнский капитал выплачивается в проактивном режиме без подачи заявления на основании данных ЗАГС.

"Если мы говорим об инструментах борьбы с бедностью, то сейчас это можно делать через подачу заявления на госуслугах. Никаких справок с гражданина мы не берем. Все, что нам необходимо для принятия решения, мы делаем через межведомственные запросы", - добавил он.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на эту поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.

Петербургский экономический форум

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.