Казахстан с 7 июня увеличит число авиарейсов с Белоруссией, Турцией и Узбекистаном

НУР-СУЛТАН, 4 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение с 7 июня увеличить число авиарейсов с Белоруссией, Турцией и Узбекистаном. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"С 7 июня 2021 года число рейсов в Турцию возрастет, казахстанцы смогут летать в город Анталья восемь раз в неделю. Также будут открыты регулярные рейсы с Узбекистаном по маршрутам Алматы - Наманган, Актау - Нукус, Актобе - Нукус, Актобе - Самарканд с частотой по два в неделю. Кроме того, будет увеличено число регулярных рейсов с Беларусью по маршруту Алматы - Минск на два в неделю с каждой стороны", - говорится в сообщении.