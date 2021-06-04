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ПМЭФ-2021
Обновлено 

В Росприроднадзоре сообщили, что вынос нефтепродуктов в море в Туапсе продолжается

Это недопустимо, указала глава ведомства Светлана Радионова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Незначительные выносы нефтепродуктов продолжаются в Туапсе после разлива, произошедшего в конце мая, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Выносы частичные продолжаются. Они незначительные, но это недопустимо", - сообщила она в интервью "Известиям" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Радионовой, формальным подозреваемым в разливе является муниципальное предприятие, которое владеет объектом в настоящее время.

25 мая в Туапсе почти в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов. По предварительным данным, нефтепродукты могли попасть в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора в результате незаконной врезки. Площадь загрязнения акватории моря составляла 1 134 427 кв. м.

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РоссияКраснодарский крайРадионова, Светлана ГеннадьевнаПМЭФ-2021
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